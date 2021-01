I giornalisti sui social e il caso Lauren Wolfe (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lauren Wolfe è, anzi era, una giornalista del New York Times. Non ha saputo tenere a bada il suo istinto di tifosa e un tweet euforico pro-Biden le è costato il posto di lavoro. Il grande quotidiano americano ha probabilmente esagerato. Forse sarebbe bastato un richiamo, anziché la drastica interruzione della collaborazione. Tuttavia, il requisito della correttezza dei cronisti quando stanno sui propri profili social è decisivo per la credibilità dell’informazione. Lauren Wolfe, editor freelance a contratto del New York Times e reporter molto seguita su Twitter (oltre 90mila follower), dopo poche ore da quel tweet (che era seguito da un altro di critica a Donald Trump, tweet poi cancellato dalla stessa Wolfe), è stata licenziata. Il New York Times le ha infatti comunicato con una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)è, anzi era, una giornalista del New York Times. Non ha saputo tenere a bada il suo istinto di tifosa e un tweet euforico pro-Biden le è costato il posto di lavoro. Il grande quotidiano americano ha probabilmente esagerato. Forse sarebbe bastato un richiamo, anziché la drastica interruzione della collaborazione. Tuttavia, il requisito della correttezza dei cronisti quando stanno sui propri profiliè decisivo per la credibilità dell’informazione., editor freelance a contratto del New York Times e reporter molto seguita su Twitter (oltre 90mila follower), dopo poche ore da quel tweet (che era seguito da un altro di critica a Donald Trump, tweet poi cancellato dalla stessa), è stata licenziata. Il New York Times le ha infatti comunicato con una ...

Avvocati per i diritti umani spingono a emulare l’oculista che ha dato l’allarme sul coronavirus ed è stato silenziato dalla polizia e dalle autorità ospedaliere. Il silenzio imposto a Li Wenliang, a ...

Alle sollecitazioni di Coppola ha risposto che c’è una interlocuzione in corso con i giornalisti, nello stesso pomeriggio di oggi è programmato un incontro in cui saranno valutate le diverse opzioni.

