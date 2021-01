I giornalisti chiedono a Barbara Lezzi: “Vuole fare fuori Conte?”. E la senatrice M5s cade (video) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Davanti a Palazzo Madama i giornalisti la incalzano per chiederle aggiornamenti sulla crisi di governo. Barbara Lezzi con lo zainetto in spalla cammina a passo spedito e guarda a terra. Taglia corto e accelera la camminata per evitare le domande scomode. Arrivata all’altezza di San Luigi de’ Francesi, la domanda fatidica. “Ora vogliono far fuori Conte?”, le chiede un reporter. L’ex ministro per il Sud non fa in tempo a rispondere, inciampa in una buca e carambola a terra. Tanti siti si sono scatenati sulla metafora tra la caduta della senatrice pugliese e quella del governo. Altri giornali si sono avventurati in letture freudiane. La caduta davanti alla domanda ha creato un corto circuito ideale. In realtà, la fumantina esponente M5s, famosa per le sue sceneggiate in Senato, in tv e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Davanti a Palazzo Madama ila incalzano per chiederle aggiornamenti sulla crisi di governo.con lo zainetto in spalla cammina a passo spedito e guarda a terra. Taglia corto e accelera la camminata per evitare le domande scomode. Arrivata all’altezza di San Luigi de’ Francesi, la domanda fatidica. “Ora vogliono far?”, le chiede un reporter. L’ex ministro per il Sud non fa in tempo a rispondere, inciampa in una buca e carambola a terra. Tanti siti si sono scatenati sulla metafora tra la caduta dellapugliese e quella del governo. Altri giornali si sono avventurati in letture freudiane. La caduta davanti alla domanda ha creato un corto circuito ideale. In realtà, la fumantina esponente M5s, famosa per le sue sceneggiate in Senato, in tv e ...

