“I Benetton volevano solo dividendi e dividendi” Le intercettazioni del manager di Atlantia

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’Italia delle magnate dove per i pesci grossi vige la legge del dio denaro per cui questo vale più di qualsiasi altra cosa, perfino più della sicurezza e delle vite umane. Reperite dalla Guardia di finanza per le indagini sul crollo del Ponte Morandi, alcunetra l’amministratore delegato diCarlo Bertazzo, il presidente Fabio Cerchiai e Gianni Mion, rivelano i restroscena della Holding e parlano del ruolo giocato da Castellucci. «Me l’ hanno detto in due per cui, insomma, una certa verità ci dovrebbe essere. Dice che ihanno di fatto ingessato la società in quanto. Dice che si è trovato così a gestire questa ...