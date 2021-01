I 43 anni di Gigi Buffon, Ilaria D’Amico garantisce: “Ne ha di record da raggiungere” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi il portiere della Juventus compie 43 anni 43 anni festeggiati, praticamente, e come sempre sul campo da calcio. Ieri sera, 27 gennaio, la Juventus di Gianluigi Buffon con la vittoria contro la Spal ha agguantato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e il portiere, ex PSG, ha giocato titolare e dal primo minuto. Gigi spegne così oggi 43 candeline ma sembra che sia ancora mosso dall’ardore dei primi tempi. Lo conferma la sua compagna la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico che ha parlato a “Tutto Sport”. Di traguardi ne ha ancora tanti da raggiungere – spiega – ce n’è almeno uno in particolare. Se arriva bene, altrimenti pazienza. Stesso discorso per la Champions. Parliamo di uno che ha perso il primato del sesto mondiale. E soprattutto di uno che, in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi il portiere della Juventus compie 4343festeggiati, praticamente, e come sempre sul campo da calcio. Ieri sera, 27 gennaio, la Juventus di Gianluigicon la vittoria contro la Spal ha agguantato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e il portiere, ex PSG, ha giocato titolare e dal primo minuto.spegne così oggi 43 candeline ma sembra che sia ancora mosso dall’ardore dei primi tempi. Lo conferma la sua compagna la giornalista e conduttriceche ha parlato a “Tutto Sport”. Di traguardi ne ha ancora tanti da– spiega – ce n’è almeno uno in particolare. Se arriva bene, altrimenti pazienza. Stesso discorso per la Champions. Parliamo di uno che ha perso il primato del sesto mondiale. E soprattutto di uno che, in ...

