Halsey è incinta: sarà il primo figlio con lo sceneggiatore turco Alev Aydin (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Sorpresa», e niente più. Halsey, legata allo sceneggiatore e produttore Alev Aydin, ha usato una sola parola per annunciare, via Instagram, la sua prima gravidanza. La cantante, cui nel 2016 è stata diagnosticata l’endometriosi, malattia in seguito alla quale ha più volte detto di aver subìto aborti spontanei, ha pubblicato online tre foto, scattate da Sam Dameshek. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Sorpresa», e niente più. Halsey, legata allo sceneggiatore e produttore Alev Aydin, ha usato una sola parola per annunciare, via Instagram, la sua prima gravidanza. La cantante, cui nel 2016 è stata diagnosticata l’endometriosi, malattia in seguito alla quale ha più volte detto di aver subìto aborti spontanei, ha pubblicato online tre foto, scattate da Sam Dameshek.

