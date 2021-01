Hai visto SanPa? Ecco cosa guardare adesso (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’apprezzata ed al contempo controversa docu-serie SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano ha scatenato pareri discordanti sulla tematica in questione, ossia sulla storia della comunità di San Patrignano per il recupero di tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, mentre la critica ha accolto molto bene l’intento della produzione foraggiata da Netflix ed ideata da Gianluca Neri. Queste tipologie di docu-serie, solitamente sviluppate su un numero ristretto di episodi non è così raro: se vi è piaciuto SanPa, potreste trovare analogamente interessanti questi prodotti. Innocente Realizzata nel 2018 e disponibile su Netflix, The Innocent Man narra la genesi di un arresto che ha portato Karl Fonteno ad essere considerato autore di un doppio omicidio avvenuto negli Stati Uniti negli anni 80, una storia che è alla base dell’omonimo romanzo ... Leggi su giornal (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’apprezzata ed al contempo controversa docu-serie– Luci e tenebre di San Patrignano ha scatenato pareri discordanti sulla tematica in questione, ossia sulla storia della comunità di San Patrignano per il recupero di tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, mentre la critica ha accolto molto bene l’intento della produzione foraggiata da Netflix ed ideata da Gianluca Neri. Queste tipologie di docu-serie, solitamente sviluppate su un numero ristretto di episodi non è così raro: se vi è piaciuto, potreste trovare analogamente interessanti questi prodotti. Innocente Realizzata nel 2018 e disponibile su Netflix, The Innocent Man narra la genesi di un arresto che ha portato Karl Fonteno ad essere considerato autore di un doppio omicidio avvenuto negli Stati Uniti negli anni 80, una storia che è alla base dell’omonimo romanzo ...

team_world : Non è necessario essere fan di Elton John per apprezzare il film #Rocketman, vincitore del PREMIO OSCAR per la MIGL… - NetflixIT : Quando la persona a cui consigli serie per la prima volta te ne consiglia una che non hai visto: - FraInter86 : @mitrandirr parlava di Giroud lo scorso Gennaio come l' attaccante da prendere per avere la punta nella corsa scude… - marithistown : @R1VERVR0AD non hai mai visto come scrivo sul quaderno.... è illeggibile - chaoticusertris : Grazie sito che hai deciso per me visto che un paio è ora esaurito -

Ultime Notizie dalla rete : Hai visto Blog: Zlatan Ibrahimovic, perché ce l'hai con l'Inter? vivoperlei.calciomercato.com