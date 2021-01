"Ha massacrato Giulia nella villetta" Ergastolo confermato per Cagnoni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ravenna, anche la Cassazione condanna il dermatologo. Nel 2016 uccise la moglie da cui si stava separando Leggi su quotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ravenna, anche la Cassazione condanna il dermatologo. Nel 2016 uccise la moglie da cui si stava separando

Era quella – disse la Scientifica – del marito, Matteo Cagnoni, oggi 55enne. È lui l’assassino della moglie 39enne Giulia Ballestri, che il 16 settembre 2016 voleva lasciarlo definitivamente e per ...

Cagnoni in Cassazione: confermato l'ergastolo

Ravenna, 27 gennaio 2020 - La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Matteo Cagnoni, il dermatologo di 54 anni accusato dell’omicidio pluriaggravato della moglie, la 39enne Giulia Ballestri ...

