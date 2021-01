Ha cosparso la ragazza di alcol e tentato di strangolarla | le cose si mettono male per Algero Corretini

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l’arresto per il pestaggio della compagna, la posizione del rapper 1727wrldstar, al secolo, potrebbe aggravarsi ulteriormente. Rischiano di allargarsi, coinvolgendo anche casi accaduti nel passato, le indagini a carico di, rapper ventiquattrenne conosciuto con gli pseudonimi di “1727wrldstar” e “Fratelli’“. Secondo quanto fatto sapere dai Carabinieri, infatti, chi indaga cercherà L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : cosparso ragazza

TGCOM

Ha una "personalità incline al delitto e insensibile alla gravità dell'evento" ed esiste il "pericolo di fuga": sono queste le motivazioni per cui è stato disposto il fermo per Pietro Morreale, il 19e ...Ai militari della stazione di Ponte Galeria arrivati in suo soccorso la fidanzata Algero Corretini ha raccontato un passato fatto di altre terribili ...