Guerra dei vaccini anti Covid-19, tra ritardi e scontri: cosa sta succedendo (Di giovedì 28 gennaio 2021) È Guerra dei vaccini: ormai il piano previsto di raggiungere l'immunità di gregge, ovvero almeno il 70% degli italiani vaccinati, dopo l'estate 2021, è saltato. Con la situazione in atto e tutti dubbi riguardo ai ritardi sulle consegne dei vaccini, prima di Pfizer (tagli del 29% e poi del 20% su due lotti) e soprattutto di AstraZeneca (l'ok dell'Ema arriverà il 29 gennaio) che consegnerà 3 milioni di dosi invece di 8 entro marzo, si rischia di arrivare a fine anno o addirittura a inizio 2022. Leggi anche › Vaccino, 4 settimane di ritardo per proteggere gli over 80 Vaccino ...

