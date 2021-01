(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il ministrosul prossimo decreto ristori: “Le. Pensiamo una riduzione degli importi di atti delle Entrate”. ROMA – Il ministroa margine di un evento pubblico è ritornato a parlare del decreto ristori: “Stiamo lavorando allo scaglionamento delleper diluire nel tempo il loro invio e ridurre la pressione sugli stessi contribuenti – ha precisato l’esponente dem, riportato dall’Ansa – pensiamo ad una riduzione degli importi di alcuni atti delle Entrate per i soggetti che abbiano subìto un calo del fatturato per effetto della pandemia“. Il report di Fmi sull’Italia E’ stato pubblicato il nuovo report di Fmi sull’Italia. Secondo la Federazione Monetaria Internazionale, ildel nostro Paese potrebbe ...

news_mondo_h24 : Gualtieri: “Le cartelle saranno scaglionate”. Fmi: “Il debito italiano nel 2021 sale al 159,7 per cento” - anna_milella : RT @SERGIOBERLATO: '#Gualtieri pensa a diluire l’invio delle #cartelle esattoriali, invece di ridurre la pressione fiscale sui contribuenti… - stagliacollo : RT @SERGIOBERLATO: '#Gualtieri pensa a diluire l’invio delle #cartelle esattoriali, invece di ridurre la pressione fiscale sui contribuenti… - FratellidItalia : RT @SERGIOBERLATO: '#Gualtieri pensa a diluire l’invio delle #cartelle esattoriali, invece di ridurre la pressione fiscale sui contribuenti… - SERGIOBERLATO : '#Gualtieri pensa a diluire l’invio delle #cartelle esattoriali, invece di ridurre la pressione fiscale sui contrib… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri cartelle

Agenzia ANSA

Sono ormai pari a circa mille miliardi i crediti non riscossi e in larga parte non riscuotibili che intasano il magazzino crediti dell'Agenzia delle Entrate.Quello che emerge è quindi che il lavoro per la messa a punto del decreto Ristori 5 è tutt’altro che concluso. Cartelle esattoriali e novità del decreto Ristori 5: sono questi i temi al centro dell’in ...