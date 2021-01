Gstaad | se denunci gli assembramenti del tuo vicino hai il 10% della multa E gli orfani del jet set scappano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) A, località ad alta quota e ad alta concentrazione di billionaires, al confronto il nostro Briatore è uno con pochi spicci, la chiusura è sempre più forzata. Gli hotel cinque stelle sono diventati ghetti di lusso, lounge, ristoranti e spa solo a uso esclusivo dei loro ospiti. Se qualcuno volesse togliersi lo sfizio di una cena gourmet, chenessò, al Grill del Palace o al ristorante fusion/chic Chubut del Grand Hotel Park deve pagarsi anche una stanza. In cambio riceve un bonus spendibile, chennesò, in champagne millesimato Cristal rosè o un pregiato Chateau d’Yquem, entrato nel Guinness dei primati come il vino bianco più caro al mondo (una bottiglia datata 1811, anno del passaggioGrande Cometa, è stata valutata 85mila euro). Aspettando che passi (la bestiaccia cinese, Renzi o la Grande Cometa, le possibilità sono le stesse). I miliardari ...