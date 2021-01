Grey's Anatomy, Katherine Heigl critica la serie: "Alex insieme a Izzie? Si è comportato da bastardo" (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'attrice Katherine Heigl ha criticato la serie Grey's Anatomy a causa della scelta di far tornare insieme Alex e Izzie. Katherine Heigl ha criticato nuovamente Grey's Anatomy commentando il modo in cui si è conclusa la storia di Izzie e Alex. L'attrice è tornata a parlare del medical drama che le ha regalato la fama internazionale rispondendo a una domanda di Entertainment Tonight relativa al modo in cui il personaggio di Justin Chambers è uscito di scena. Nella sedicesima stagione di Grey's Anatomy l'attore Justin Chambers, che aveva la parte di Alex Karev, viene ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'attricehato la'sa causa della scelta di far tornarehato nuovamente'scommentando il modo in cui si è conclusa la storia di. L'attrice è tornata a parlare del medical drama che le ha regalato la fama internazionale rispondendo a una domanda di Entertainment Tonight relativa al modo in cui il personaggio di Justin Chambers è uscito di scena. Nella sedicesima stagione di'sl'attore Justin Chambers, che aveva la parte diKarev, viene ...

ryukcms : no ma avrei dovuto farlo *COF COF* parlo di Grey's anatomy ma non solo *COF COF* - rtamacc : @sheshepherdd e ribadisco io amo addison in grey’s anatomy ma a quanto pare in pp perde un po’ - JeanOra_19 : @rtamacc Non ho visto grey’s anatomy quindi non posso giudicare la prima posizione ma vedere Olivia nella top 10 e… - giallobasilico : RT @MeanGorgeous: #lapupaeilsecchione oddio non mi aspettavo questo crossover con Grey's Anatomy - MeanGorgeous : #lapupaeilsecchione oddio non mi aspettavo questo crossover con Grey's Anatomy -

Ultime Notizie dalla rete : Grey Anatomy "Reunion" di Grey's Anatomy per sostenere il mondo dello spettacolo Ticinonline La lista completa di serie tv in arrivo su Disney+ dal 23 febbraio, da Lost a Grey’s Anatomy e HIMYM

Una lista enorme quella delle serie tv in arrivo su Disney+ il 23 febbraio, quando il servizio streaming lancerà Star, ...

Da Buffy a Grey’s Anatomy, arriva il nuovo catalogo di Star

Al lancio saranno disponibili i titoli Star Original Big Sky e Love, Victor oltre alle serie e ai film pluripremiati e amati come Grey’s Anatomy e Lost ...

Una lista enorme quella delle serie tv in arrivo su Disney+ il 23 febbraio, quando il servizio streaming lancerà Star, ...Al lancio saranno disponibili i titoli Star Original Big Sky e Love, Victor oltre alle serie e ai film pluripremiati e amati come Grey’s Anatomy e Lost ...