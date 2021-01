**Gregoretti: Trenta, ‘no comment, c’è giudizio in atto’** (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Sul caso Gregoretti, “essendoci un giudizio in atto, ho deciso di non parlarne almeno fino a che non siano concluse le udienze preliminari. D’altra parte il momento che viviamo in questi giorni mi sembra ancora il meno adatto”. Così l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, interpellata dall’Adnkronos nel giorno in cui il Gup di Catania Nunzio Sarpietro è arrivato a Palazzo Chigi per sentire il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte sulla vicenda del ritardo dello sbarco di 131 migranti a fine luglio del 2019. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Sul caso Gregoretti, “essendoci unin atto, ho deciso di non parlarne almeno fino a che non siano concluse le udienze preliminari. D’altra parte il momento che viviamo in questi giorni mi sembra ancora il meno adatto”. Così l’ex ministra della Difesa Elisabetta, interpellata dall’Adnkronos nel giorno in cui il Gup di Catania Nunzio Sarpietro è arrivato a Palazzo Chigi per sentire il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte sulla vicenda del ritardo dello sbarco di 131 migranti a fine luglio del 2019. L'articolo CalcioWeb.

Il presidente del consiglio è stato sentito come testimone a Palazzo Chigi nell'ambito del processo che vede l'ex ministro dell'Interno imputato di sequestro di persona ...

Il presidente del consiglio è stato sentito come testimone a Palazzo Chigi nell'ambito del processo che vede l'ex ministro dell'Interno imputato di sequestro di persona ..."Conte ha risposto a tutte le domande". Così il Gup di Catania Nunzio Sarpietro - che lo ha ascoltato a Palazzo Chigi - nell'ambito del processo Gregoretti dove Matteo Salvini è imputato per sequestr ...