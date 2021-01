Gregoretti | Gup | ' nelle carte si parla di lavoro di squadra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio credo sia informato di mille cose, ma non può seguire tutto minuto per minuto.ci sono delle lettere in cui sididi, a livello nazionale, internazionale ed europeo". A dirlo il gup di Catania Nunzio Sarpietro, dopo aver ascoltato come persona informata sui fatti il premier Giuseppe Conte sul caso. A chi gli chiede se dunque le responsabilità siano comuni, "bisogna vedere di che responsabilità parliamo - replica - se parliamo di responsabilità politica è una cosa, la responsabilità penale è un'altra".