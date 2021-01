Gregoretti: Gup, 'coralità decisioni, ma atti competenza singoli ministri' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sulla ricollocazione dei migranti c'era una politica generale di governo. La coralità delle decisioni atteneva alla metodologia generale, poi i singoli eventi erano curati dai singoli ministri". A dirlo il gup di Catania Nunzio Sarpietro, dopo aver ascoltato come persona informata sui fatti il premier Giuseppe Conte sul caso Gregoretti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sulla ricollocazione dei migranti c'era una politica generale di governo. Ladelleatteneva alla metodologia generale, poi ieventi erano curati dai". A dirlo il gup di Catania Nunzio Sarpietro, dopo aver ascoltato come persona informata sui fil premier Giuseppe Conte sul caso

