Gregoretti: Gup, 'coralità decisioni, ma atti competenza singoli ministri' (2) (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Tra Viminale e Palazzo Chigi "non c'è una collaborazione, c'è un indirizzo politico che il ministro dell'Interno esegue". Dunque Salvini informava Conte su ogni decisione, "non può raccontargli tutto quel che succede ogni giorno, di eventi ce n'erano a centinaia tutti i giorni", taglia corto il Gup. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Tra Viminale e Palazzo Chigi "non c'è una collaborazione, c'è un indirizzo politico che il ministro dell'Interno esegue". Dunque Salvini informava Conte su ogni decisione, "non può raccontargli tutto quel che succede ogni giorno, di eventi ce n'erano a centinaia tutti i giorni", taglia corto il Gup.

AnnaP1953 : RT @DiDimiero: 'Vacanze romane' per due gruppi di magistrati. A Palazzo Chigi il Gup di Catania per ascoltare Conte sul caso Gregoretti. Al… - TV7Benevento : Gregoretti: Gup, 'in scambio mail Salvini-Conte c'è indirizzo politico'... - TV7Benevento : Gregoretti: Gup, 'coralità decisioni, ma atti competenza singoli ministri' (2)... - TV7Benevento : Gregoretti: Gup, 'Conte tranquillo, rappresenta bene paese'... - TV7Benevento : Gregoretti: Gup, '19 febbraio sentiremo Di Maio e Lamorgese a Catania'... -