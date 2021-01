Gravidanza con fecondazione assistita | come gestire ansie e paure

Leggi su dilei

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ogni anno, in Italia, sempre più bambini nascono grazie alle tecniche di PMA (procreazione medicalmente). Si tratta di approcci che vanno scelti con la coppia, caso per caso, in base alle necessità. Il ginecologo è ovviamente il referente primo per queste problematiche. Ma c’è un aspetto che non va sottovalutato. Sul fronte emotivo e psicologico, i nove mesi della dolce attesa possono presentare caratteristiche specifiche nelle future mamme, che vanno conosciute ed affrontate. Un alternarsi di sensazioni Da un lato c’è la grande gioia per la vita che cresce, dopo aver rincorso un figlio per anni. Dall’altro ci sono ledi unache viene vissuta“speciale”,un sogno che si avvera. Per questo occorre avere un approccio particolare, anche sul fronte psicologico ed ...