Grande lutto nel mondo del cinema | muore Juliet Green | Oscar nel ’72 e attrice in Frankenstein Junior

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 28 gennaio 2021)neldel. E’ morta ieri nella sua casa di Encinitas, in California,e doppiatrice classe ’26. Per lei – a vent’anni in lizza per il titolo di Miss America dopo essere stata eletta Miss Chicago – una carriera iniziata negli anni ’40 e terminata negli anni ’10 del nuovo millennio (ha recitato in ‘Una canzone per mio padre’ del 2019 ale nella serie tv ‘American Gods’). Una lunga carriera fatta di recitazione (anche in teatro – molteplici le parti assegnatele a Broadway negli anni ’50) e di doppiaggio (ha prestato la propria voce per un episodio dei Simpson e per il film di Beavis and Butt-Head), con uncome migliornon protagonista per ‘L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich nel ...