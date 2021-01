Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta scoppia in un pianto disperato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora una volta al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta, ha avuto una crisi di pianto, a causa dell’umiliazione a cui è stata sottoposta da parte dei suoi coinquilini. L’episodio, che ha portato la Ruta ad un pianto dirotto, si è verificato durante il gioco dei pouf. Il gioco, era abbastanza semplice, due persone dovevano L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora una volta alVip,, ha avuto una crisi di, a causa dell’umiliazione a cui è stata sottoposta da parte dei suoi coinquilini. L’episodio, che ha portato laad undirotto, si è verificato durante il gioco dei pouf. Il gioco, era abbastanza semplice, due persone dovevano L'articolo Curiosauro.

