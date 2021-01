Graduatorie ATA terza fascia: tutti i titoli culturali che incrementano il punteggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia per il personale ATA è atteso per tra poche settimane. Il rinnovo delle Graduatorie riguarderà gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. . Ricordiamo i titoli che incrementano il punteggio, in riferimento alla BOZZA di decreto e tabella valutazione titoli, al momento al vaglio del CSPI per il prescritto parere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'aggiornamento dellediper il personale ATA è atteso per tra poche settimane. Il rinnovo delleriguarderà gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. . Ricordiamo icheil, in riferimento alla BOZZA di decreto e tabella valutazione, al momento al vaglio del CSPI per il prescritto parere. L'articolo .

UnipegasoCL : ?? Hai saputo??? ?? A breve uscirà il bando per l’aggiornamento graduatorie terza fascia personale ATA, ?hai poco te… - valerosaspina : RT @wwaves_: @wesstxide Fra poco apriranno le graduatorie ata della scuola per bidelli e personale amministrativo. Possono iscriversi e mag… - wwaves_ : @wesstxide Fra poco apriranno le graduatorie ata della scuola per bidelli e personale amministrativo. Possono iscri… - rietin_vetrina : Report UIL Scuola sulle graduatorie di terza fascia per personale ATA - rosablur : @repubblica @RiccardoLuna ora, per me, sentir parlare di audit, avendo appena finito un corso di ISO 9001, è commoz… -