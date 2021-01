Governo, Zingaretti: “Preoccupati per l’apertura della crisi, è atto irresponsabile. Speriamo in soluzione rapida” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Abbiamo rappresentato al presidente la nostra grande preoccupazione per l’apertura della crisi, che continuiamo a considerare un atto irresponsabile, in un momento di difficoltà per il Paese”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Auspichiamo una soluzione della crisi in tempi rapidi e abbiamo indicato al presidente della Repubblica, la disponibilità del Pd a sostenere l’ipotesi di un reincarico al presidente Giuseppe Conte, che si è confermato, anche nel recente voto di fiducia in Parlamento, un punto di sintesi e di equilibrio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Abbiamo rappresentato al presidente la nostra grande preoccupazione per, che continuiamo a considerare un, in un momento di difficoltà per il Paese”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola, dopo l’incontro al Quirinale con il presidenteRepubblica Sergio Mattarella. “Auspichiamo unain tempi rapidi e abbiamo indicato al presidenteRepubblica, la disponibilità del Pd a sostenere l’ipotesi di un reincarico al presidente Giuseppe Conte, che si è confermato, anche nel recente voto di fiducia in Parlamento, un punto di sintesi e di equilibrio” L'articolo proviene da Il FQuotidiano.

matteosalvinimi : Prorogate indagini su Zingaretti per le nomine Asl in Lazio. I cittadini meritano chiarezza e rapidità, anche per l… - Giorgiolaporta : Hanno ‘solo’ indagato il Segretario del #PD, principale forza di #Governo; cosa ci sarà mai da scrivere sui giornal… - ilriformista : Indagine della Procura di Roma sulle nomine Asl da parte di #Zingaretti - Noovyis : (Governo, Zingaretti: “Preoccupati per l’apertura della crisi, è atto irresponsabile. Speriamo in soluzione rapida”… - danieledv79 : RT @ottogattotto: Miss Italia #Zingaretti:'sosteniamo il presidente uscente #Conte per un governo che possa contare su un'ampia e solida ba… -