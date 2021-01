Governo, Zingaretti: “Non a qualunque costo, ma di legislatura ed europeista” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – “L’Italia, lo sappiamo, e’ malata. Ma l’Italia puo’ guarire. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non e’ questa la nostra storia e non e’ questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell’Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi”. Lo scrive su facebook Nicola Zongaretti, segretario Pd. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – “L’Italia, lo sappiamo, e’ malata. Ma l’Italia puo’ guarire. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non e’ questa la nostra storia e non e’ questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell’Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi”. Lo scrive su facebook Nicola Zongaretti, segretario Pd.

