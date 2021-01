Governo: Verini, 'crisi incomprensibile, rischia anche di portarci al voto anticipato' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Renzi ha fatto un gravissimo errore con una crisi al buio che mette a rischio con il Recovery centinaia di miliardi per imprese e famiglie. Il Pd lavora per una maggioranza più larga e stabile e un nuovo Governo guidato da Conte. Abbiamo perso fin troppo tempo con questa crisi incomprensibile che rischia anche di portarci al voto anticipato". Così il deputato e tesoriere del Pd Walter Verini ai tg. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Renzi ha fatto un gravissimo errore con unaal buio che mette a rischio con il Recovery centinaia di miliardi per imprese e famiglie. Il Pd lavora per una maggioranza più larga e stabile e un nuovoguidato da Conte. Abbiamo perso fin troppo tempo con questachedial". Così il deputato e tesoriere del Pd Walterai tg.

