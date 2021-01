Governo, Unterberger (Autonomie): “Avanti con Conte, ha lavorato bene. È europeista e attento alle minoranze” – Video (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La nostra preferenza è per Conte, che ha lavorato bene e ha garantito unità. È europeista ed è stato attento alle minoranze”. Così Julia Unterberger, presidente del gruppo per le Autonomie, dopo l’incontro con Sergio Mattarella nel secondo giorno di consultazioni. Il gruppo parlamentare ha rinnovato la fiducia a Giuseppe Conte dopo i voti in Camera e Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La nostra preferenza è per, che hae ha garantito unità. Èed è stato”. Così Julia, presidente del gruppo per le, dopo l’incontro con Sergio Mattarella nel secondo giorno di consultazioni. Il gruppo parlamentare ha rinnovato la fiducia a Giuseppedopo i voti in Camera e Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

