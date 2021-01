Governo | sondaggio Porta a Porta | Iv sale al 4 supera Calenda | partito Conte al 12 | 5%

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il secondodi Antonio Noto persulle intenzioni di voto dopo l'apertura della crisi dirileva una novità: Italia Viva di Renzi, dopo lo strappo, salirebbe al 4%ndo Azione di Carloche otterrebbe tra il 2.8 e il 3%. Per, Noto ha continuato a testare tre scenari di voto: la situazione attuale, lo scenario in cui in campo si presenterebbe ildel premiered un terzo scenario in cuifosse il leader deldei 5stelle. Nelle tre ipotesi testate il centrodestra distacca l'area di(51.7% ...