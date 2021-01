Governo | Rossomando | ' siamo al merito | ora scopriremo reali obiettivi dei partiti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Premesso che l'innesco di questa crisi continua a non essere comprensibile,arrivati al momento del. Al Presidente Conte è agganciato un programma politico, oraquali sono iche verranno posti dai vari: se il tema è il cambiamento degli equilibri e non ildelle questioni, emergerà nelle prossime ore". Lo ha detto Anna, del Pd, a radio Immagina. "In questo senso è stato molto opportuno che il Pd abbia impostato con chiarezza la situazione ieri in direzione, rilanciando sull'allargamento di una maggioranza affidabile ed europeista. C'è poi una evidente questione di tempi rispetto a provvedimenti che il Parlamento stava affrontando e che questa crisi ha ...