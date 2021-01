**Governo: Renzi, 'ora tempo della verità e della politica, non delle veline e del populismo' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Dopo settimane in cui si sono tentate improbabili soluzioni personali è finalmente venuto il tempo di seguire la Costituzione, di affidarsi al Capo dello Stato e di parlare con il linguaggio della verità davanti al Paese. La verità, non le veline. La politica, non il populismo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Dopo settimane in cui si sono tentate improbabili soluzioni personali è finalmente venuto ildi seguire la Costituzione, di affidarsi al Capo dello Stato e di parlare con il linguaggiodavanti al Paese. La, non le. La, non il". Lo scrive Matteonella sua enews.

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - lucatelese : Renzi vuole rientrare al governo. Non ho ancora capito se a Roma o a Riad. - Rosyfree74 : RT @GiovaValentini: Renzi parla di “scandalo dei gruppi improvvisati”. Ed è vero. Ma il primo a dare scandalo è stato proprio lui che s’è p… - JunipersV : RT @boaz_it: Il senatore #Bagnai a #lariachetira: ricattatori per ricattatori, a sto punto meglio #Renzi, almeno i suoi sono 'ricatti' sens… -