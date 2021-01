Governo, Renzi: “Ho sentito Conte questo pomeriggio, gli ho spiegato che non c’è alcun elemento caratteriale nei suoi confronti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La dimensione delle scuse appartiene alla dimensione degli scontri personali. Questa non è una saga, non è una fiction, non siamo al Grande Fratello, qui siamo al Quirinale. La Costituzione prevede che quando c’è una frattura politica non si va alla ricerca dei singoli parlamentari e ci si rimette alla saggezza del Presidente della Repubblica per una complicata risoluzione della crisi. questo ho espresso anche al presidente del Consiglio dimissionario che ho sentito questo pomeriggio e al quale ho spiegato che non c’è alcun elemento caratteriale nei suoi confronti“. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al temine dell’incontro della delegazione al Quirinale con il presidente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La dimensione delle scuse appartiene alla dimensione degli scontri personali. Questa non è una saga, non è una fiction, non siamo al Grande Fratello, qui siamo al Quirinale. La Costituzione prevede che quando c’è una frattura politica non si va alla ricerca dei singoli parlamentari e ci si rimette alla saggezza del Presidente della Repubblica per una complicata risoluzione della crisi.ho espresso anche al presidente del Consiglio dimissionario che hoe al quale hoche non c’ènei“. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, al temine dell’incontro della delegazione al Quirinale con il presidente della ...

