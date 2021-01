Governo, Renzi “Ci dicano se Italia Viva serve, non chiediamo posti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Attendiamo di capire nelle prossime ore se la valutazione delle altre forze politiche è quella di voler coinvolgere Italia Viva, nel caso si deve discutere di idee. Non chiediamo posti, non ricattiamo ma siamo pronti a discutere di politica”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.“Non abbiamo fatto il nome di Conte perchè vogliamo capire se Italia Viva è una forza politica le cui idee servono o non servono – ha aggiunto -. Se si parla di contenuti allora si parla anche di nomi, siamo pronti ad appoggiare un Governo politico, pronti ad appoggiare un Governo istituzionale. Ma se vogliono stare con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Attendiamo di capire nelle prossime ore se la valutazione delle altre forze politiche è quella di voler coinvolgere, nel caso si deve discutere di idee. Non, non ricattiamo ma siamo pronti a discutere di politica”. Lo ha detto il leader di, Matteo, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.“Non abbiamo fatto il nome di Conte perchè vogliamo capire seè una forza politica le cui idee servono o non servono – ha aggiunto -. Se si parla di contenuti allora si parla anche di nomi, siamo pronti ad appoggiare unpolitico, pronti ad appoggiare unistituzionale. Ma se vogliono stare con ...

M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - fattoquotidiano : Governo, Di Battista ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Spero che Conte sia candidato premier M5s-Pd. Renzi deve stare… - marisameli2 : RT @MastriTina: Una lettura un po’ semplicistica. Renzi ha detto anche e soprattutto altro. “non c’è un governo politico senza di me, non… - PippiCalz : RT @francofontana43: Quirinale. Un lungo comizio di Renzi, in cui ha eluso tutte le domande dei giornalisti In compenso ha trovato il tempo… -