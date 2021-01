Governo, Paragone: “Tutti mi schifano, sono l’unico del Gruppo Misto che non è stato chiamato”. E a Di Battista: “Esci dal M5s” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Tutti mi schifano e non sto scherzando. sono forse l’unico parlamentare del Gruppo Misto che non ha ricevuto nessuna chiamata. Il mio Gruppo Italexit è composto da me, Mario Giarrusso e Carlo Martelli. Loro due sono stati contattati mille volte volte, io no”. sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Gianluigi Paragone, senatore del Gruppo Misto e fondatore di ‘No Europa per l’Italia – Italexit con Paragone’ che aggiunge, sempre a proposito delle trattative per il Conte Ter: “Addirittura ancora oggi uno dei miei è costretto ad andare a parlare con un importante governativo, ex capo politico del M5s, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “mie non sto scherzando.forseparlamentare delche non ha ricevuto nessuna chiamata. Il mioItalexit è composto da me, Mario Giarrusso e Carlo Martelli. Loro duestati contattati mille volte volte, io no”.le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Gianluigi, senatore dele fondatore di ‘No Europa per l’Italia – Italexit con’ che aggiunge, sempre a proposito delle trattative per il Conte Ter: “Addirittura ancora oggi uno dei miei è costretto ad andare a parlare con un importante governativo, ex capo politico del M5s, che ...

