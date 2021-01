Governo, la prima volta degli Europeisti da Mattarella. Causin: “Conte garanzia per l’Ue” – Video (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Non pensiamo a una campagna per allargare il nostro gruppo. Parliamo con tutti per allargare la maggioranza senza escludere nessuno”. Lo ha detto Ricardo Merlo del Maie al termine dell’incontro con il presidente Mattarella rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se stia continuando il “suo proselitismo”. Andrea Causin ha poi detto: “Abbiamo espresso la necessità di fare presto e trovare una soluzione. Serve una attenzione particolare al tema dell’impresa e alle Pmi che hanno bisogno non solo di sostegno ma anche di comprendere che ci sia un Governo capace di portare il Paese fuori dalla pandemia. Conte è una garanzia con le istituzioni internazionali“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Non pensiamo a una campagna per allargare il nostro gruppo. Parliamo con tutti per allargare la maggioranza senza escludere nessuno”. Lo ha detto Ricardo Merlo del Maie al termine dell’incontro con il presidenterispondendo a un cronista che gli ha chiesto se stia continuando il “suo proselitismo”. Andreaha poi detto: “Abbiamo espresso la necessità di fare presto e trovare una soluzione. Serve una attenzione particolare al tema dell’impresa e alle Pmi che hanno bisogno non solo di sostegno ma anche di comprendere che ci sia uncapace di portare il Paese fuori dalla pandemia.è unacon le istituzioni internazionali“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

