Governo in crisi. Conte ter, Renzi alza il prezzo: via Bonafede e nuovo Recovery

«Ci divertiremo». Matteo Renzi ha confidato ai suoi di sentirsi di nuovo «pienamente in partita». Visti gli scarsi risultati di Giuseppe Conte nella caccia ai...

La crisi di governo creata da Matteo Renzi e dal suo Iv sta mettendo in seria difficoltà il Movimento 5 Stelle, diviso sull'argomento.

Sono iniziate le consultazioni con i partiti

Oggi toccherà a Italia Viva e Partito Democratico, tra gli altri: nel frattempo le solite trattative, aperture e mezzi veti, e qualche giravolta ...

