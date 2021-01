Governo, il nuovo piano di Conte per battere Renzi: retroscena (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Prosegue la ‘guerra di logoramento’ tra il premier in carica Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Il primo punta a ottenere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella e a formare un nuovo esecutivo. Da quel che rende noto il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio starebbe cercando di mettersi nella situazione per ritrovarsi a trattare con il senatore toscano da una posizione di forza. Come? Allargando il fronte dei cosiddetti ‘responsabili‘ o ‘costruttori’. Una ‘campagna’ su cui Renzi è tornato a tuonare nelle scorse ore, tramite un video social, dove ha parlato di “autentico scandalo” dei responsabili e di “creazione di gruppi improvvisati”. E pare che sia stato proprio il nuovo affondo di Renzi ad aver convinto ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Prosegue la ‘guerra di logoramento’ tra il premier in carica Giuseppee il leader di Italia Viva Matteo. Il primo punta a ottenere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella e a formare unesecutivo. Da quel che rende noto il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio starebbe cercando di mettersi nella situazione per ritrovarsi a trattare con il senatore toscano da una posizione di forza. Come? Allargando il fronte dei cosiddetti ‘responsabili‘ o ‘costruttori’. Una ‘campagna’ su cuiè tornato a tuonare nelle scorse ore, tramite un video social, dove ha parlato di “autentico scandalo” dei responsabili e di “creazione di gruppi improvvisati”. E pare che sia stato proprio ilaffondo diad aver convinto ...

Il presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Adesso sta a Mattarella, e tutti gli scenari sono ...

Attesa per notizie in giornata cruciale: riflettori su Renzi e Partito Democratico, attesi al Quirinale dal presidente Mattarella ...

