Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza di Conte” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Questa Crisi è una Crisi che gli italiani non hanno capito e continuano a non capire. È una Crisi non aiuta il Paese in una fase così difficile, in emergenza sanitaria e con una difficile Crisi economica, aperta da chi un giorno nega di averla voluta e il giorno dopo spiega i motivi per cui a suo dire è stato giusto averlo fatto. In questo momento al Paese servono responsabilità istituzionale e coesione sociale, serve un Governo unito e affiatato in grado di affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti”. Così Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fornaro ha quindi concluso: “Per queste ragioni abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Questaè unache gli italiani non hanno capito e continuano a non capire. È unanonilin una fase così difficile, in emergenza sanitaria e con una difficileeconomica, aperta da chi un giorno nega di averla voluta e il giorno dopo spiega i motivi per cui a suo dire è stato giusto averlo fatto. In questo momento alservonoistituzionale e coesione sociale, serve ununito e affiatato in grado di affrontare le grandi sfide che abbiamo davanti”. Così Federico, capogruppo di Leu alla Camera dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.ha quindi concluso: “Per queste ragioni abbiamo ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza di… - fattoquotidiano : Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità, proseguire con esperienza… - ariele0916 : RT @lucianoghelfi: #Fornaro conferma la posizione di #LeU: crisi al buio provocata da chi nega di averla voluta. Serve governo unito, affia… - Affaritaliani : Governo, Fornaro (Leu): 'Proseguire esperienza con Conte' - TV7Benevento : **Governo: Fornaro, 'in questa fase Conte punto più alto equilibrio'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Fornaro Governo, Fornaro (Leu): “Crisi che non aiuta il Paese. Ora c’è bisogno di responsabilità,… Il Fatto Quotidiano Governo, Leu "Conte punto di equilibrio, allargare la maggioranza"

ROMA (ITALPRESS) - "Questa crisi gli italiani non l'hanno capita, non aiuta il paese in una fase cosí difficile, aperta da chi u giorno nega di averla voluta e il giorno dopo spiega i motivi. Siamo co ...

Crisi di governo, consultazioni: Renzi e Italia Viva al Quirinale

Dopo Leu tocca al partito che ha generato la crisi. In mattinata Bonino chiude a un Conte ter mentre Europeisti a favore di un nuovo incarico al premier ...

ROMA (ITALPRESS) - "Questa crisi gli italiani non l'hanno capita, non aiuta il paese in una fase cosí difficile, aperta da chi u giorno nega di averla voluta e il giorno dopo spiega i motivi. Siamo co ...Dopo Leu tocca al partito che ha generato la crisi. In mattinata Bonino chiude a un Conte ter mentre Europeisti a favore di un nuovo incarico al premier ...