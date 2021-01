Governo, crisi in diretta. Renzi: «No soluzioni personali». Europeisti: «Siamo con Conte». Vitali: «Torno con Fi» (Di giovedì 28 gennaio 2021) crisi Governo Continuano oggi le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo Governo. Oggi Mattarella incontrerà il gruppo Per le... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 28 gennaio 2021)Continuano oggi le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo. Oggi Mattarella incontrerà il gruppo Per le...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - Max09295648 : RT @pbecchi: Paolo Becchi, Conte e la crisi farsa: 'Una grande carnevalata, manca solo la maschera' – Libero Quotidiano - AsiaLombardo1 : RT @stanzaselvaggia: Appassionantissimo questo dibattito da prime pagine sul pubblico a Sanremo con 500 morti al giorno e una crisi di gove… -