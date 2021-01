**Governo: Conte ter in salita, Renzi stoppa premier e logora M5S** (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Si fa sempre più stretta la strada del Conte ter, nonostante il presidente del Consiglio, convinto dagli ambasciatori della maggioranza, nel pomeriggio abbia chiamato Matteo Renzi, tendendo la mano. Una telefonata che tuttavia non accorcia le distanze: il senatore di Rignano tira dritto, forte del fatto che l'operazione Responsabili, caldeggiata dal premier, non decolla: il pallottoliere del Senato resta fermo a quota 10, scalfito per di più dalla giravolta del forzista Luigi Vitali, convinto nella notte a ritrattare il suo addio alle file azzurre. Così Renzi butta la palla nel campo del M5S, punta a logorare i grillini oltre che il presidente, la convinzione che rimbalza tra Palazzo Chigi, Senato e Camera. L'ex premier indica due vie: quella di un governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Si fa sempre più stretta la strada delter, nonostante il presidente del Consiglio, convinto dagli ambasciatori della maggioranza, nel pomeriggio abbia chiamato Matteo, tendendo la mano. Una telefonata che tuttavia non accorcia le distanze: il senatore di Rignano tira dritto, forte del fatto che l'operazione Responsabili, caldeggiata dal, non decolla: il pallottoliere del Senato resta fermo a quota 10, scalfito per di più dalla giravolta del forzista Luigi Vitali, convinto nella notte a ritrattare il suo addio alle file azzurre. Cosìbutta la palla nel campo del M5S, punta are i grillini oltre che il presidente, la convinzione che rimbalza tra Palazzo Chigi, Senato e Camera. L'exindica due vie: quella di un governo ...

