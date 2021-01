Governo: Conte telefona a Renzi prima di salita Iv al Quirinale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il presidente Giuseppe Conte ha chiamato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel pomeriggio. A quanto apprende l'Adnkronos, la telefonata è arrivata poco prima che la delegazione Iv salisse al Quirinale per le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il presidente Giuseppeha chiamato il leader di Italia Viva, Matteo, nel pomeriggio. A quanto apprende l'Adnkronos, lata è arrivata pocoche la delegazione Iv salisse alper le consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

