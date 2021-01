Governo: Bonetti, 'al Quirinale non facciamo nomi, tema non è chi ma cosa fare' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Siamo cosi coerenti con la necessità di interpretare una visione politica per il Paese che non poniamo nomi oggi. Il tema non è chi, ma cosa vogliamo fare per l'Italia, una visione di una identità politica su cui costruire una maggioranza politica chiara". Lo ha detto Elena Bonetti a TgCom24 a proposito delle consultazioni di Italia viva in programma nel pomeriggio. "Oggi di cosa ha bisogno l'Italia? Di un compromesso per mettere d'accordo la classe politica o una sintesi di idee utili per il Paese?", ha chiesto la ex ministra di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Siamo cosi coerenti con la necessità di interpretare una visione politica per il Paese che non poniamooggi. Ilnon è chi, mavogliamoper l'Italia, una visione di una identità politica su cui costruire una maggioranza politica chiara". Lo ha detto Elenaa TgCom24 a proposito delle consultazioni di Italia viva in programma nel pomeriggio. "Oggi diha bisogno l'Italia? Di un compromesso per mettere d'accordo la classe politica o una sintesi di idee utili per il Paese?", ha chiesto la ex ministra di Iv.

