Governo | Bellanova | “Conte-ter? Da noi nessun nome e nessun veto | ma deve essere rimosso quello su Italia Viva”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica, lo stato maggiore disi è riunito negli uffici di Matteo Renzi.esaalle domande dei cronisti su un nuovoguidato da Giuseppeafferma: “Perse c’è una maggioranza che è quella che ha guidato il Paese in questi sedici mesi, bisogna riconoscerlo. Ci sono state date patenti di inaffidabilità, che siamo fuori dalla maggioranza, ma secondo noi un’altra maggioranza politica non c’è. Se si prende atto che c’è una maggioranza politica cheportare avanti questo Paese lo si riconosce e si comincia a lavorare suinuti”. “Noi non abbiamo fattoe ...

Mercoledì 13 gennaio, con le dimissioni del Ministro per le Politiche per la Famiglia Elena Bonetti, del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e del Sottosegretario per gli Affari (...) ...Apprezzamento per la presa di posizione di Marcucci: "Stiamo con Conte, ma non a tutti i costi". Domani al Quirinale Italia viva non farà il nome dell’avvocato del popolo. "La partita è lunga" ...