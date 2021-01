**Governo: Astorre (Pd), 'da Renzi no richieste ministri per Iv, prendiamo atto'** (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "prendiamo atto che Matteo Renzi non ha chiesto per Italia Viva ministri". Così il senatore del Pd Bruno Astorre, commentando le dichiarazioni del leader di Iv al termine dell'incontro con il Capo dello Stato per le consultazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "che Matteonon ha chiesto per Italia Viva". Così il senatore del Pd Bruno, commentando le dichiarazioni del leader di Iv al termine dell'incontro con il Capo dello Stato per le consultazioni.

TV7Benevento : **Governo: Astorre (Pd), 'da Renzi no richieste ministri per Iv, prendiamo atto'**... - CapaGira : RT @marcodifonzo: Prima reazione del PD a Renzi: GOVERNO: ASTORRE (PD), PRENDIAMO ATTO, DA RENZI NO RICHIESTA MINISTRI PER IV 'Prendiamo at… - rsimoni62 : RT @marcodifonzo: Prima reazione del PD a Renzi: GOVERNO: ASTORRE (PD), PRENDIAMO ATTO, DA RENZI NO RICHIESTA MINISTRI PER IV 'Prendiamo at… - Keynesblog : RT @marcodifonzo: Prima reazione del PD a Renzi: GOVERNO: ASTORRE (PD), PRENDIAMO ATTO, DA RENZI NO RICHIESTA MINISTRI PER IV 'Prendiamo at… - stebellentani : RT @marcodifonzo: Prima reazione del PD a Renzi: GOVERNO: ASTORRE (PD), PRENDIAMO ATTO, DA RENZI NO RICHIESTA MINISTRI PER IV 'Prendiamo at… -