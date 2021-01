Governo: Amendola, ‘se Renzi vuole costruire nuovo perimetro serve affidabilità’ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) – “Zingaretti ha usato la parola affidabilità. Il ritiro delle ministre è stato un grave errore. Ora, se si vuole costruire di nuovo questo perimetro la parola affidabilità, posizioni chiare e nette, deve essere chiara”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Omnibus. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen (Adnkronos) – “Zingaretti ha usato la parola affidabilità. Il ritiro delle ministre è stato un grave errore. Ora, se sidiquestola parola affidabilità, posizioni chiare e nette, deve essere chiara”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzoa Omnibus. L'articolo CalcioWeb.

zazoomblog : Governo: Amendola evocare Gentiloni e Draghi non mi pare sport intelligente - #Governo: #Amendola #evocare - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'evocare Gentiloni e Draghi non mi pare sport intelligente'... - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'se Renzi vuole costruire nuovo perimetro serve affidabilità'... - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'Renzi? Al Quirinale c'è l'obbligo di scandire bene le idee'... - TV7Benevento : Governo: Amendola, 'Ursula? Non vedo segnali nel centrodestra'... -