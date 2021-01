Golf | all’Omega Dubai 2021 Migliozzi è il migliore tra gli italiani | Sterne in testa

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il primo giro dell’OmegaDeser Classic divede come protagonista il sudafricano Richard, primo in classifica con un colpo di vantaggio sull’americano Kurt Kitayama e due colpi sul connazionale Justin Harding e sullo spagnolo Sergio Garcia. Nell’European TourGuidoè iltra gli azzurri e si trova in 37esima posizione in classifica. Sul percorso dell’Emirates GC niente da fare per Andrea Pavan; la sua gara è durata solamente 13 buche per colpa di un infortunio che lo aveva già costretto a ritirarsi dall’Abu Dhabi HSBC Championship. Non brillano gli altri: Renato Paratore e Lorenzo Gagli condividono l’89esima posizione, mentre Nino Bertasio, reduce dal 35esimo posto di Abu Dhabi, è invece 105esimo come Edoardo Molinari, e ...