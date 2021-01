Gli ultimi giorni del Condor: stavolta la sorpresa è Diaw-Monza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Altro che inserimento a sorpresa di ieri sera (ma in compagnia di altri tre club…), l’arrosto è un altro. Ovvero che il Monza ha battuto la concorrenza di qualsiasi altro rivale per Davide Diaw, come anticipato nella tarda mattinata senza che ci fossero società diverse in lizza. Soltanto il Monza, esclusivamente il Monza, operazione vicina ai 5 milioni, bonus compresi. E l’ennesima conferma: gli ultimi giorni di mercato sono sempre quelli del Condor, al secolo Adriano Galliani, l’importante è individuare la pista giusta. Diaw al Monza, appunto. Foto: sito Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Altro che inserimento adi ieri sera (ma in compagnia di altri tre club…), l’arrosto è un altro. Ovvero che ilha battuto la concorrenza di qualsiasi altro rivale per Davide, come anticipato nella tarda mattinata senza che ci fossero società diverse in lizza. Soltanto il, esclusivamente il, operazione vicina ai 5 milioni, bonus compresi. E l’ennesima conferma: glidi mercato sono sempre quelli del, al secolo Adriano Galliani, l’importante è individuare la pista giusta.al, appunto. Foto: sito Pordenone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La7tv : #tagada Alessandra Ghisleri con gli ultimi #sondaggi relativi al partito di Renzi, #ItaliaViva: 'La crisi non ha gi… - ilpost : Gli ultimi tre giorni di gennaio secondo la tradizione sarebbero i più freddi dell'anno, ma sull'origine dell'espre… - ItaliaViva : Sembrano gli ultimi giorni del calcio mercato d'autunno e in Parlamento stiamo assistendo allo stesso identico film… - PoliteKosmo : @ve_mauro Qui è inutile entrare in discussione con quelli che ho tolto dai destinatari. Abbiamo un Istituto statist… - NuovoNando : RT @indiavolati: Comunque sono due giorni che giro per casa urlando DO YOUR VOODOO SHIT c’è mia moglie che non segue il calcio che pensa mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi "Bene gli ultimi due quarti" LA NAZIONE Gli Emirati Arabi Uniti annunciano 3.966 nuovi casi COVID-19, 3.294 recuperi, 8 decessi nelle ultime 24 ore

Nell'ambito della sua intensificata campagna di test, MoHAP ha annunciato 3.966 nuovi casi di coronavirus, portando il numero totale di casi registrati negli Emirati Arabi Uniti a 293.052. gennaio 202 ...

Buffon fa 43: quello che potresti non sapere di lui

Gianluigi Buffon una volta ha scherzato sul fatto che avrebbe giocato fino ai 65 anni. Per festeggiare i suoi 43 anni, celebriamo con lui la sua incredibile carriera. Ciò che potresti non sapere • Lo ...

Nell'ambito della sua intensificata campagna di test, MoHAP ha annunciato 3.966 nuovi casi di coronavirus, portando il numero totale di casi registrati negli Emirati Arabi Uniti a 293.052. gennaio 202 ...Gianluigi Buffon una volta ha scherzato sul fatto che avrebbe giocato fino ai 65 anni. Per festeggiare i suoi 43 anni, celebriamo con lui la sua incredibile carriera. Ciò che potresti non sapere • Lo ...