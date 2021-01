Gli Emirati Arabi sanno che il petrolio finirà | il turismo è il nuovo oro nero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Diffondi l’amore, non il Corona”. È con questa formuletta di marketing che il Reform Social & Grill di Dubai – gastropub del gruppo Gates Hospitality – sta incentivando i clienti a sedere ai suoi tavoli, offrendo sconti a chi è già stato vaccinato contro il Covid-19: 10% in meno sul conto se si è fatta la prima iniezione, 20% se è stata inoculata la seconda. Ovviamente, “proof of vaccine is required”: la prova della vaccinazione è obbligatoria, sennò niente sconto. Cartelli come questo se ne vedranno sempre di più a Dubai, anzi, in tutti gliUniti, uno di quegli Stati che ha scelto di non chiudere le proprie frontiere, così da continuare a richiamare turisti da tutto il mondo nonostante la pandemia. Lo scorso luglio le autorità degli Eau hanno disposto la ripresa graduale dei collegamenti aerei con diverse destinazioni tra cui ...