Gli arbitri per la 20esima giornata di Serie B (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Lega B ha reso noti 2020/2021 in programma tra venerdì 29 gennaio e lunedi 1 febbraio 2021. Quali sono ? ASCOLI-BRESCIA Camplone Ruggieri-Della Croce Iv ufficiale: Meraviglia CHIEVO-PESCARA Santoro Scarpa-Meccadino Iv ufficiale: Volpi CITTADELLA-CREMONESE Maggioni Yoshikawa- Nuzzi Iv ufficiale: Amabile EMPOLI-FROSINONE Ghersini Vono-Moro Iv ufficiale: Prontera Vicenza-Venezia venerdi 29/1 ore 21. Aureliano Bottegoni-Rossi Iv ufficiale: Illuzzi PISA-REGGIANA Paterna Dei Giudici-Trinchieri Iv ufficiale: Robilotta PORDENONE-LECCE Massa Mondin-Muto Iv ufficiale: Massimi REGGINA-SALERNITANA lunedi 1 febbraio ore 21 Abisso Caliari-Cipressa Iv ufficiale: Pezzuto SPAL-MONZA Marinelli Margani-Sechi Iv ufficiale: Rapuano V. ENTELLA-COSENZA Ayroldi Affatato- ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Lega B ha reso noti 2020/2021 in programma tra venerdì 29 gennaio e lunedi 1 febbraio 2021. Quali sono ? ASCOLI-BRESCIA Camplone Ruggieri-Della Croce Iv ufficiale: Meraviglia CHIEVO-PESCARA Santoro Scarpa-Meccadino Iv ufficiale: Volpi CITTADELLA-CREMONESE Maggioni Yoshikawa- Nuzzi Iv ufficiale: Amabile EMPOLI-FROSINONE Ghersini Vono-Moro Iv ufficiale: Prontera Vicenza-Venezia venerdi 29/1 ore 21. Aureliano Bottegoni-Rossi Iv ufficiale: Illuzzi PISA-REGGIANA Paterna Dei Giudici-Trinchieri Iv ufficiale: Robilotta PORDENONE-LECCE Massa Mondin-Muto Iv ufficiale: Massimi REGGINA-SALERNITANA lunedi 1 febbraio ore 21 Abisso Caliari-Cipressa Iv ufficiale: Pezzuto SPAL-MONZA Marinelli Margani-Sechi Iv ufficiale: Rapuano V. ENTELLA-COSENZA Ayroldi Affatato- ...

Sono stati designati gli arbitri per la 20esima giornata di Serie B per le gare che si disputeranno tra venerdì 29 gennaio e 1 febbraio ...

