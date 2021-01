Giulia Salemi | colpo di scena al GF | famoso ex fidanzato pronto a riconquistarla | «La amo | fatemi entrare»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella già intricata storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli eecco insinuarsi l’ennesima persona: si tratta di un exdell’influencer italo-persiana. Non uno qualunque, però, bensì un uomo già noto al piccolo schermo televisivo. La liaison tra i due concorrenti del GF Vip 5 sta per accusare un nuovo. I presupposti ci sono tutti: la produzione del reality accoglierà l’appello dell’interessato? Mentre lasi abbandona tra le braccia di Pretelli qualcuno fuori non smette di pensare a quel che è stato. Leggi anche >> Pierpaolo Pretelli, occhi puntati sulla foto di famiglia: «Di chi è quel braccio tagliato»: salta fuori ‘il nome’, exancora innamorato chiede dial ...