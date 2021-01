Giulia De Lellis ripercorre la sua storia con Carlo Beretta e ammette: “E’ la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato” (Video) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Archiviata ormai in modo definitivo la sua relazione con Andrea Damante, Giulia De Lellis sembra aver finalmente trovato la serenità tra le braccia di Carlo Gussalli Beretta. Dopo aver rivelato di essere rimasta in buoni rapporti con la maggior parte dei suoi ex, tra i quali Damante, Irama e Andrea Iannone, Giulia ha poco fa postato delle Instagram Stories con la quali, rispondendo ad alcuni follower, ha raccontato di come è nata la sua storia col rampollo di casa Beretta. La 25enne ha prima smentito di aver iniziato la sua frequentazione con Carlo mentre era in vacanza quest’estate insieme a Damante e al loro gruppo di amici. A tal proposito ha aggiunto: Io quando sono fidanzato sono abituata ad amare solo il mio fidanzato. Mi sento una ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Archiviata ormai in modo definitivo la sua relazione con Andrea Damante,Desembra aver finalmente trovato la serenità tra le braccia diGussalli. Dopo aver rivelato di essere rimasta in buoni rapporti con la maggior parte dei suoi ex, tra i quali Damante, Irama e Andrea Iannone,ha poco fa postato delle Instagram Stories con la quali, rispondendo ad alcuni follower, ha raccontato di come è nata la suacol rampollo di casa. La 25enne ha prima smentito di aver iniziato la sua frequentazione conmentre era in vacanza quest’estate insieme a Damante e al loro gruppo di amici. A tal proposito ha aggiunto: Io quando sono fidanzato sono abituata ad amare solo il mio fidanzato. Mi sento una ...

