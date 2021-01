Giovanni Conversano papà bis | l’emozione del parto in diretta

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Una bella notizia per, l’ex tronista di Uomini e Donne è diventatobis:delin. L’ex tronista storico del dating show Uomini e Donne,, è diventato di nuovo. L’uomo, la scorsa estate, aveva annunciato la gravidanza della sua compagna Giada Pezzaioli, modella e influencer, che peraltro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gossipblogit : Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli genitori bis: è nata la piccola Ambra (foto) - Notiziedi_it : Giovanni Conversano è diventato papà: l’annuncio dell’ex tronista - zazoomblog : Uomini e donne la nuova vita di Giovanni Conversano: secondo figlio con Giada Pezzaioli - #Uomini #donne #nuova… - Novella_2000 : Ex tronista molto contestato è diventato papà per la seconda volta - zazoomblog : Giovanni Conversano e Giada genitori bis: “è nata mia figlia emozione” FOTO - #Giovanni #Conversano #Giada #genitori -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Conversano

Una bella notizia per Giovanni Conversano, l'ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà bis: l'emozione del parto in diretta.Giovanni Conversano è diventato di nuovo papà. Si tratta del secondo figlio per l'ex tronista di Uomini e Donne ...