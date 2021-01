Giorno della Memoria, tre consiglieri a Cogoleto votano con saluto nazista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel corso del consiglio comunale di Cogoleto (Genova) del 27 gennaio 2021 i tre membri della minoranza appartenenti alla lista civica di destra “Mauro Siri per Cogoleto” hanno ripetutamente votato inclinando il braccio disteso. La coincidenza con il Giorno della Memoria non è passata inosservata; immediato lo sdegno della maggioranza che vi avrebbe ravvisato il saluto nazista. I tre consiglieri comunali che hanno compiuto il gesto sono, oltre all’ex candidato sindaco Mauro Siri, Valeria Amadei in Amoroso e Francesco Biamonti, storico esponente della Lega, per la quale era stato anche candidato alle regionali della Liguria lo scorso settembre, conquistando il maggior numero di ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel corso del consiglio comunale di(Genova) del 27 gennaio 2021 i tre membriminoranza appartenenti alla lista civica di destra “Mauro Siri per” hanno ripetutamente votato inclinando il braccio disteso. La coincidenza con ilnon è passata inosservata; immediato lo sdegnomaggioranza che vi avrebbe ravvisato il. I trecomunali che hanno compiuto il gesto sono, oltre all’ex candidato sindaco Mauro Siri, Valeria Amadei in Amoroso e Francesco Biamonti, storico esponenteLega, per la quale era stato anche candidato alle regionaliLiguria lo scorso settembre, conquistando il maggior numero di ...

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - OfficialSSLazio : La S.S. Lazio 1900, Ente Morale, onora nella #Giornatadellamemoria i perseguitati della #Shoah e le vittime dell’od… - RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - mylordxerm : @remvmber io ogni giorno della mia vita ma poi vengo ignorata. comunque moral of the story - giannettinoino : @Anna280511823 @RadioRadioWeb Anzi per sterminio. Altro che olocausto. Faremo il giorno della memoria per i morti d… -