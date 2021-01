Giorno della Memoria, a Frosinone il sindaco fa marchiare (a penna) i cittadini, "per sentire la pesantezza del segno" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicola Ottaviani (Lega) ha chiesto di scriversi un numero progressivo sul braccio e, una volta fotografato, di pubblicarne l'immagine in rete, continuando così "a rendere attuale il grido di solidarietà verso le vittime della Shoah" Leggi su repubblica (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicola Ottaviani (Lega) ha chiesto di scriversi un numero progressivo sul braccio e, una volta fotografato, di pubblicarne l'immagine in rete, continuando così "a rendere attuale il grido di solidarietà verso le vittimeShoah"

